Rari Nantes Imperia: l'allenatore di Nuoto Davide Dreossi e l'atleta Lorenzo Giordano:" Stagione cominciata bene"

Di ritorno dal trofeo ‘Nico Sapio’, Davide Dreossi , allenatore della squadra di Nuoto giallorossa, ha commentato come sia andata la kermesse genovese per i giallorossi:” Abbastanza bene. Abbiamo ottenuto due risultati importanti con Lorenzo Giordano e con Martina Acquarone che , nuovamente, ha sfiorato il tempo per l’accesso ai Campionati Italiani. Ora dobbiamo provare a centrarlo. In generale, dobbiamo migliorare nell’atteggiamento.”

Intervistato anche il giovane atleta Lorenzo Giordano che, nel fine settimana precedente, ha staccato il pass per i Campionati Italiani:“ Sto tornando in forma, dopo che un virus mi ha tenuto lontano dagli allenamenti per qualche settimana. Ho perso peso e ritmo ma ora sto recuperando. Io e i miei compagni arriviamo da due week-end di fila di gare e ora siamo un po’ stanchi. Sono contento di aver già fatto il tempo per gli Italiani e per cominciare l’anno va bene.”

Sulla pagina Facebook ufficiale ‘Rari Nantes Imperia – Pagina Sportiva’, il video completo.