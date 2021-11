Sanremo: posteggio per disabili bloccato con una sbarra davanti all'ospedale (Foto)

Il nostro lettore Andrea De Rosa ci scrive per segnalare un disservizio non da poco all'esterno dell'ospedale di Sanremo dove un posto auto per disabili è stato bloccato con una sbarra.

Sono un invalido che deve recarsi in ospedale a Sanremo con cadenza mensile per eseguire delle terapie. Da alcune settimane Asl 1 ha deciso di bloccare l'accesso a un posto auto per disabili installando una sbarra che delimita un'area di parcheggio attorno alla palazzina presente all'interno del complesso sanremese, quella di Anatomia Patologica.

Ora quell'area di parcheggio è riservata solo ai dipendenti che lavorano in quella palazzina, mentre tutti gli altri dipendenti e gli utenti devono trovare con enorme fatica un posto.

Credo che non sia corretto quanto deciso da Asl, e chiedo cortesemente di aprire la sbarra suddetta come era sino a poco tempo fa, dove si poteva trovare posto per invalidi e per gli utenti.