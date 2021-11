Coronavirus: in provincia di Imperia 103 nuovi casi e i positivi salgono a 710 (+74). Tasso al 10,90%

Nuova impennata di contagi nelle ultime 24 ore sia in Liguria che in provincia di Imperia. In Asl1 i nuovi casi sono 103 per un totale di 710, 74 in più rispetto a ieri. Sono 94 i nuovi contagiati a Savona, 194 a Genova e 67 a La Spezia per un totale di 460 nuovi positivi in regione. Il tasso di positività sale al 10,90%. Tre le vittime.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.798.740 (+4.218)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.158.388 (+12.162)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 120.641 (+460)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.103 (+301)

Casi per provincia di residenza

Imperia 710 (+74)

Savona 751 (+70)

Genova 2.551 (+141)

La Spezia 868 (+11)

Residenti fuori regione o estero 66

Altro o in fase di verifica 157

Totale 5.103

Ospedalizzati: 149 (+5); 17 in terapia intensiva*

Asl 1 - 24 (+3); 2 in terapia intensiva

Asl 2 - 33 (+3); 5 in terapia intensiva

San Martino - 22; 4 in terapia intensiva

Galliera - 33 (+1); 3 in terapia intensiva

Gaslini - 2

Asl 4 - 18 (-2); 1 in terapia intensiva

Asl 5 - 17; 2 in terapia intensiva

* 15 non vaccinati, 2 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 3.493 (+188)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 111.082 (+156)

Deceduti: 4.456 (+3); un uomo di 73 anni all’ospedale di La Spezia, un uomo di 90 al Galliera, una donna di 90 anni all’ospedale di Sestri Levante

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 524

Asl 2 - 672

Asl 3 - 940

Asl 4 - 427

Asl 5 - 460

Totale - 3.023

Dati vaccinazioni 25/11/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.547.002

Somministrati: 2.422.422

Percentuale: 95%