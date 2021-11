L’Assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola oggi in visita a Diano Arentino

“Un confronto costruttivo con il Sindaco Sciandino e l’Amministrazione Comunale di Diano Arentino, una bellissima realtà dell’entroterra del Golfo dianese”, commenta l’assessore Scajola, che prosegue: ”Un confronto su progetti di rigenerazione urbana, tema importante per tutta la Liguria. Continuano gli incontri sul territorio, anche nelle piccole realtà che hanno bisogno di essere affiancate dalla Regione nel loro percorso di riqualificazione e di crescita.” Il Sindaco Paolo Sciandino afferma: “E’ stato un vero piacere ospitare l’assessore regionale Marco Scajola. Per i piccoli Comuni rappresenta un punto di riferimento, è sempre disponibile per supportarci nel superare le problematiche che affrontiamo quotidianamente nella nostra attività amministrativa, grazie Marco per essere al nostro fianco!”