M5S: "L’amministrazione a due anni dalle elezioni realizza un punto del nostro programma, adesso riqualifichiamo tutta piazza Colombo"

Nel Programma del MoVimento 5 Stelle Sanremo per le scorse comunali 2019 avevamo inserito l’idea di un progetto partecipato di riqualificazione del centro cittadino che prevedeva anche l’installazione di panchine intelligenti capaci di fornire energia elettrica a smartphone e attrezzature elettroniche. Inoltre abbiamo da sempre sostenuto la diffusione delle colonnine per la mobilità elettrica.

"È perciò una buona notizia constatare che l’Amministrazione Biancheri - dice il M5S - abbia portato avanti l’idea ma, come spesso accade, la politica con poche idee si appropria di quelle degli altri senza rendere merito a chi le ha proposte. Il Movimento 5 Stelle Sanremo sarebbe tuttavia contento di vedere l’Amministrazione Biancheri continuare l’intero progetto di riqualificazione: a partire dal progetto dell’arch. Pieroni si dia voce ai cittadini per trasformare radicalmente il grigiore di Piazza Colombo in una vetrina elegante, verde e a misura d’uomo".

Potremo installare lampioni a energia eolica e solare dotati di telecamera per la sicurezza e a impatto zero, rendere la Piazza un enorme anfiteatro nella natura e rimettere al centro le persone (e soprattutto i bambini!) eliminando il grigio che ora la opprime senza rinunciare al ruolo della Piazza di crocevia per il trasporto urbano, soprattutto pubblico.

Buona notizia anche l’installazione delle colonnine per la ricarica elettriche, perché su questo tema il Comune di Sanremo era in grave ritardo rispetto al resto d’Italia e indietro anche al Comune di Imperia e dei comuni limitrofi più piccoli: "10 colonnine concentrate nel centro città, tuttavia, sono poche, occorre pensare anche alle periferie e triplicare questo numero per avvicinare i cittadini alla mobilità ecosostenibile e portare turisti anche nelle frazioni. Anche le ricariche per le biciclette elettriche e le panchine 'intelligenti' andranno installate nelle frazioni".

Il video, datato 2019, della presentazione della Piazza Colombo del futuro, con anche le panchine “a energia solare” si trova sulla pagina facebook del MoVimento 5 Stelle Sanremo.