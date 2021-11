Imperia, elezioni provinciali, lunedì Claudio Scajola ufficializza la sua candidatura a Presidente: "E' tempo di rimboccarsi le maniche"

Anche se era praticamente ufficiale da diversi giorni, lunedì prossimo il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, lo confermerà nel corso di un incontro con i media, fissato per mezzogiorno di lunedì prossimo, in Comune.

L’ex Ministro, infatti, illustrerà la propria candidatura alle prossime elezioni per la presidenza della Provincia e il programma di lavoro che intende proporre all'attenzione degli amministratori locali per il rilancio del territorio.

“Quello che viviamo è il tempo del lavoro e della programmazione – ha detto Scajola - non delle polemiche a distanza su questioni di Palazzo. Per questo motivo, sino ad oggi, ho preferito non commentare indiscrezioni e affermazioni, talune davvero oltre il limite dell'inverosimile, nonostante le tante richieste ricevute. So che questo è il sentimento condiviso dalla stragrande maggioranza dei sindaci e dei consiglieri comunali di questo territorio, impegnati ogni giorno in prima linea al fianco dei propri concittadini”.

“Ripeto – termina il primo cittadino imperiese - è il tempo di rimboccarsi le maniche, non di perdersi in discussioni che hanno a che fare più con il complottismo che con l'analisi dei bisogni della nostra splendida Riviera”.