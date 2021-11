Domenica prossima con Monesi Young escursione dal monte Grande all’Alpe di Baudo. Per aderire bisogna iscriversi ed essere soci di Monesi Young, la quota di partecipazione è di € 10 (gratuita sino ai 18 anni) e dotarsi di tutte le misure di sicurezza per ridurre i rischi della diffusione del virus COVID 19, in ottemperanza alle specifiche prescrizioni dell’ordinanza regionale.

Per informazioni: Marina Caramellino 337.1066940 o marina.caramellino@gmail.com.