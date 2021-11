Sanremo: sabato prossimo alla Concattedrale di San Siro lo 'Stabat Mater' per il 'Festival Lirico riviera dei fiori'

Per il quarto appuntamento del Festival Lirico della Riviera dei Fiori, sabato prossimo alle 20,30 verrà eseguito lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736) nella austera cornice della cattedrale di San Siro.

Composizione sacra datata 1735 e opera estrema del giovane compositore morente, lo Stabat Mater è un capolavoro riconosciuto, tra i più alti di tutta la musica sacra mondiale. Scritto per un organico di due voci femminili, con accompagnamento di quartetto d’archi e organo, è strutturato in 12 pezzi suddivisi in tre arie solistiche per ciascuna voce, quattro duetti e due fugati. È un’opera intensamente espressiva che colpì subito gli ascoltatori dell’epoca ed ebbe un immediato successo per la sua pura bellezza e per la luminosa linea del canto delle due voci femminili.

Ampiamente diffusa in tutta Europa, fu immediatamente apprezzata da Johann Sebastian Bach che decise di trascrivere tutto il brano per averne una copia personale e successivamente ne utilizzò la musica – con piccole modifiche di strumentazione - adattandola al testo del suo mottetto Tilge Hochster, meine Sünden (BWV1083); operazione consueta a quei tempi, che testimonia la profonda ammirazione del grande Bach per questa opera sublime, tra le più perfette e commoventi mai state scritte.

Le interpreti, Anna Delfino soprano e Cecilia Bernini mezzosoprano, sono accompagnate dall’Ensemble Sanremo Opera Theater, diretto dal maestro Cesare Depaulis. Il Festival Lirico della Riviera dei fiori prosegue con altri appuntamenti tra Sanremo, Bordighera e Imperia fino al 19 dicembre, per un totale di 13 concerti studiati per coinvolgere il meglio delle realtà musicali ponentine.

In questo particolare periodo storico l’associazione 'Sanremo Opera Theater' si pone come propulsore e stimolo alla conoscenza e familiarità di generi musicali che sono il maggior prodotto culturale che l’Italia esporta in tutto il mondo.