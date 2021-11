Bordighera: sabato e domenica 'Festival lirico Riviera dei Fiori' con il terzo weekend dedicato alla musica lirica

Terzo weekend dedicato alla musica lirica grazie alla prima edizione del Festival lirico Riviera dei Fiori manifestazione organizzata e fortemente voluta dalla giovane associazione “Sanremo Opera Theater” presieduta da Cesare Depaulis.

Questa sera presso il teatro del Parco di Bordighera dalle 20.30, una Soirée Lyrique in cui l'eleganza e la raffinatezza delle voci di Barbara Massaro - Soprano e Filippo Fontana - baritono, ci delizieranno accompagnandoci in una selezione di arie da camera italiane e arie e duetti celebri del repertorio francese e italiano, accompagnati al pianoforte da Silvia Bellani.

Sabato a Sanremo dalle 20.30, presso la Concattedrale di San Siro con lo Stabat Mater di Giovanni Pergolesi. Soprano Anna Delfino, mezzosoprano Cecilia Bernini (Direttore Cesare Depaulis. Ingresso libero). Domenica prossima, invece, dalle ore 16.00 sempre presso il Palazzo del Parco di Bordighera, si potrà assistere alla “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi. Soprano Anna Delfino, Mezzosoprano Cecilia Bernini. (Direttore Cesare Depaulis).

Biglietti disponibili su www.sanremooperatheater.org o presso biglietteria del teatro. Costo dell’ingresso: 12 euro (ridotto a 10 per studenti fino a 18 anni, over 65, soci sostenitori) - Gratuito disabili e bambini fino ai 12 anni. Per informazioni:+39 3715807035 sanremooperatheter@gmail.com. Green pass obbligatorio.