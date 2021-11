Traduttore portatile: l'idea regalo che quest’anno farà la differenza

Mancano poco più di due mesi alle feste ma c’è chi è già alla ricerca di idee e consigli per i doni sotto l’albero. Anche quest’anno, i dispositivi elettronici saranno tra i regali più richiesti.

Hai mai pensato di regalare un traduttore vocale a Natale? Potrebbe rivelarsi l’idea giusta e stupire piacevolmente chi lo riceve.

La persona a cui devi fare un regalo ha gusti difficili? Prova con un traduttore vocale

Fare un regalo è sempre una sfida, specie quando il diretto interessato è uno che non si fa mancare nulla. Non ripiegare sul solito eau de toilette, vedrai che gradirà un dono originale come un traduttore automatico e, anzi, vorrà subito provarlo prenotando un biglietto per un viaggio all’estero.

Il traduttore portatile sfora il tuo budget? Tieni d’occhio le offerte

Tutti conosciamo il Black Friday, il consueto appuntamento autunnale che, a ridosso del Natale, offre forti sconti su un ampio numero di articoli. Molti ne approfittano per acquistare in anticipo qualche regalo a metà prezzo. Di solito, già prima del Black Friday, molte aziende offrono sconti e promozioni sui loro prodotti. Meglio dare un’occhiata prima della ressa di fine novembre: capita spesso che le aziende finiscano le scorte sul più bello e potresti quindi rimanere a mani vuote.

Il traduttore vocale è il regalo perfetto per il partner

Ogni anno è la stessa storia: non sai mai cosa regalare al partner. Un traduttore automatico potrebbe essere il regalo che, di certo, non si aspetta. E magari, oltre che nei viaggi, potrebbe tornare utile anche nel lavoro. La traduzione simultanea in questo periodo è molto richiesta, specie durante riunioni a distanza, call su Zoom e conversazioni telefoniche.

Non sei un esperto di tecnologia? Niente paura. Controlla le recensioni del traduttore automatico

Anche chi non è abituato a seguire le ultime tendenze, non avrà difficoltà a reperire opinioni e recensioni sui dispositivi elettronici, inclusi i traduttori vocali. Assicurati che la casa madre abbia indicato la percentuale di precisione della traduzione simultanea e gli eventuali costi di traduzione (alcuni traduttori portatili hanno già internet gratis incluso).

Il traduttore vocale è un’idea regalo bella e originale: peccato che non sappia proprio quale modello scegliere

Hai cercato su internet e hai trovato molte marche e modelli di traduttori. Il problema è che ora non sai quale scegliere? Ecco alcuni pratici consigli: controlla da dove viene spedita la merce, se l’azienda offre un servizio clienti, se il dispositivo effettua una traduzione vocale accurata (meglio se è indicata la percentuale di precisione), se il traduttore automatico è indipendente dalle reti WiFi e se ci sono costi di traduzione in futuro.

Rapporto qualità prezzo: qual è il miglior modello di traduttore vocale?

Al momento, la scelta migliore è senz’altro il nuovo traduttore Vasco Translator M3 . Si tratta di un dispositivo di ultima generazione, realizzato interamente in Europa e lanciato sul mercato all’inizio del 2021; ha un design accattivante ed è disponibile in sei diversi colori – uno più bello dell’altro!

Coloro i quali lo riceveranno in dono a Natale vi saranno eternamente grati. Dopo quasi due anni di lockdown, non c’è infatti auspicio migliore per tornare a vivere e a viaggiare.

Se volete dare un’occhiata al prodotto, trovate le informazioni tecniche sul sito della casa madre qui: https://vasco-electronics.it/traduttori/