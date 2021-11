Vaccini, Toti: “Il 79,6% dei liguri ha completato il ciclo, confermando la Liguria sopra la media nazionale"

“In Liguria la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 79,6%, attestandoci al di sopra della media italiana mentre la percentuale di vaccinati con almeno una dose è pari all’85,8%. Il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 34% mentre la media Italia è del 29,1%. Un dato che conferma come la nostra Regione, attenendosi rigorosamente alle direttive ministeriali, stia procedendo a grandi passi verso l’obiettivo di immunizzare la maggior parte dei liguri, mettendo definitivamente all’angolo il virus. Un segnale incoraggiante è anche il numero dei vaccini che stiamo somministrando giornalmente e che da ieri sono tornati ad essere superiori alle 10mila unità”. Così il presidente di Regione Liguria in merito all’andamento della campagna vaccinale.

“Nonostante l’aumento dei posti letto in area medica (7%) e in terapia intensiva (8%) – ha aggiunto il presidente Toti -, quasi tutti occupati da pazienti non vaccinati, La Liguria resta ancora sotto la soglie di guardia (15% e 10%), questo è possibile grazie alla campagna vaccinale che ci consente di tenere a bada il numero dei malati gravi”.

Ed ecco le informazioni per l’utenza comunicate dalla Asl1 Imperiese a partire dal 1 dicembre 2021: l’accesso diretto per le vaccinazioni (libero e senza prenotazione) sarà mantenuto solo per chi deve effettuare la prima dose. Per quanto concerne invece la terza dose (booster), è necessario effettuare la prenotazione sui seguenti canali:

online su prenotovaccino.regione.liguria.it

sportelli Cup di Asl/Aziende ospedaliere

farmacie che effettuano il servizio Cup

numero verde 800 938 818

Documenti necessari per prenotare: