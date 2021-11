Arpal conferma allerta gialla per neve per la Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

Confermata la chiusura alle 15 di oggi, giovedì 25 novembre, dell’Allerta gialla per neve emessa da Arpal e che interessa la zona D (versanti padani di ponente, ovvero Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida).

Nevicate hanno interessato e interessano le zone alpine, i versanti padani di Ponente e, sui versanti padani di Levante, la Val d’Aveto. I nivometri della rete Omirl segnalano, alle ore 11.30, 10 centimetri a Verdeggia (Triora, Imperia), 26 a Monte Settepani (Osiglia, Savona, ad oltre 1300 metri di quota), 6 a Urbe Vara Superiore (Savona), 1-2 a Ferrania (Cairo Montenotte, Savona). Accumuli di alcuni centimetri si segnalano in val d’Aveto sopra i 1100 metri, nevischio in valle Scrivia. Il resto della regione è interessata da piogge generalmente deboli (13.6 millimetri in un’ora a Verzi Loano, Savona), con Pizzeglio (Castel Vittorio, Imperia) che registra la maggior cumulata da mezzanotte con 49.6 millimetri. Da segnalare anche i venti settentrionali forti con raffiche di burrasca (toccati 91.4 km/h a Marina di Loano) e le temperature in calo sia nelle zone interne che lungo la costa, soprattutto sul settore centrale: alle ore 12.00 si registravano 6.0 gradi a Genova Centro Funzionale, 5.8 a Savona Istituto Nautico, 11.1 a Imperia Osservatorio Meteo Sismico, 9.5 a La Spezia.

I fenomeni andranno lentamente attenuandosi dal pomeriggio pur permanendo anche per i prossimi giorni, su tutta la regione, condizioni di variabilità con piogge possibili soprattutto a Levante per la presenza di un flusso umido meridionale. Da segnalare, inoltre, un calo delle temperature previsto nel fine settimana.

Ecco l’Avviso meteorologico emesso questa mattina e che potete trovare anche all’indirizzo http://servizi-meteoliguria.arpal.gov.it/level2/meteoidrofree/vigilanzaAvviso.pdf con la simbologia riferita ai fenomeni previsti:

Oggi, giovedì 25 novembre precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio, su tutta la regione. Quota neve fino a fondovalle su D, temporaneamente fino a 400-700 metri su parte occidentale di E, altrove a quote superiori ai 1000-1200 metri. Accumuli nevosi deboli anche sulle tratte autostradali su D. Precipitazioni in progressivo esaurimento da metà giornata sul Centro-Ponente, mentre persistono sul Levante. Venti settentrionali tra forti e di burrasca con raffiche intorno ai 70-90 km/h su AB, forti rafficati su CDE. Locale disagio per freddo su B.

Domani, venerdì 26 novembre Locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio debole o al più moderato, sul Levante

Dopodomani, sabato 27 novembre Venti da Sud-Ovest in rinforzo con raffiche intorno ai 50-60 km/h, in particolare sui capi esposti di A e di C. Moto ondoso in aumento con mare agitato su C e sulla parte orientale di B.

Nell'immagine il radar di Arpa Piemonte con la distinzione del tipo di fenomeno in atto.