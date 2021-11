Ventimiglia: il Comune si mobilita per la Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne

109 donne uccise dall'inizio dell'anno ad oggi di cui una a Ventimiglia, questi i dati dell’ultimo report pubblicato dal Viminale.

“La situazione è allarmante e come amministrazione abbiamo voluto dare un piccolo segnale con questi manifesti, ma non basta! Le istituzioni tutte devono impegnarsi ad agire concretamente per fronteggiare questa piaga sociale. Come Assessore, ma soprattutto come donna, mi impegnerò per cercare di capire, con l’aiuto di tutte le associazioni coinvolte, come poter offrire il nostro aiuto" dichiara l'Assessore Eleonora Palmero.



"Voglio ricordare che presso il Comune di Ventimiglia - Piazza XX Settembre (sede servizi sociali) esiste già un centro contro la violenza sulle donne con apertura il giovedì dalle 14.00 alle 17.00 tel. 0184/6183202 oppure (fuori orario ufficio) 800 186 060 - continua l'assessore Palmero - Invito tutte le donne che ne abbiano necessità, anche solo per un consiglio, a rivolgersi senza alcuna esitazione a questi numeri o a qualunque altra associazione sensibile sul tema. Solo denunciando si potranno prevenire atti di violenza" conclude l'assessore.