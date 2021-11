Vallecrosia per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Questa mattina alle ore 10.00, in Via Roma, presso la piazza fronte la nuova struttura dell'Iper Conad di Vallecrosia il Vice Sindaco di Vallecrosia Marilena Piardi ha inaugurato la nuova ‘panchina rossa’ come atto di sensibilizzazione pubblica per Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.



“Erano presenti all'iniziativa – si spiega nella nota -, oltre al direttore della struttura commerciale, Alberto Pitzeri, le rappresentanti di diverse associazioni tra le quali: "Noi 4You" con Laura Tibald, l'Associazione Bethel con Sara Bonaccorsio e il Centro Insieme Antiviolenza con Ludovica Berro. Dopo l'inaugurazione è seguita un'interessantissima tavola rotonda, ospitata presso il salone vetrato della struttura di vendita, dove sono state delineate future strategie da adottarsi in sinergia tra Amministrazione Comunale di Vallecrosia, rappresentato dal Vice Sindaco Marilena Piardi, dal Consigliere Dennis Perrone e dal funzionario Roberto Capaccio, e i diversi sodalizi che a vario titolo si occupano di ascolto e di contrasto alla violenza di genere. I partecipanti all'incontro si sono dati appuntamento questo pomeriggio Giovedì 25 novembre ore 18,00, presso la Sala polivalente comunale di Vallecrosia sita in Via C. Colombo (solettone sud), per proseguire la ‘giornata contro la violenza sulle donne’, curata dell’Assessorato comunale ai Servizi Socioculturali e inserita nel calendario manifestazioni comunali di Aspettando il Natale, per un omaggio musicale degli allievi dell’Istituto musicale G.B. Pergolesi offerto dall’Associazione Bethel. Alle ore 20,45, sempre nella Sala polivalente, si continuerà sullo stesso tema con la videoproiezione di brani dello spettacolo ‘Ti amo da morirNe’ (sul sito del Comune di Vallecrosia www.comune.vallecrosia.im.it, nelle news, è riportato anche un link con l'anteprima dello spettacolo). Dopo la proiezione seguirà un dibattito sull'argomento curato dell’Associazione Bethel”.

Il programma dei contributi al dibattito sarà il seguente:

Apertura Dott.ssa Piardi, Assessore delegato ai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia.

Seguiranno poi gli interventi

- dell'Assistente sociale mediatore familiare Dott. ssa Laiolo Giannalisa

- dell'Avvocato Loredana Modaffari

- del Sovrintendente di Polizia di Stato in quiescenza Lorena Grossi

Conclusioni Dott.ssa Laiolo

Dibattito e Saluti finali