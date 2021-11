San Bartolomeo al Mare: verso l'ultimazione dei lavori di ripascimento, interventi per 550mila euro

A San Bartolomeo al Mare sono in fase di ultimazione i lavori per il ripascimento della spiaggia nella zona antistante via Corsica. Si tratta dell’ultimo lotto degli interventi che sono stati realizzati dal Comune per ripristinare il litorale che era stato danneggiato dalle mareggiate straordinarie dell’autunno 2018.

I lavori in corso fanno parte dell’ultimo lotto, sono iniziati in primavera con il ripascimento di alcuni tratti di spiaggia, sono stati poi sospesi per la stagione balneare, e ripresi recentemente con un intervento mirato nella zona di fronte a via Corsica, per ripristinare la spiaggia sia emersa che sommersa in quanto interessata da un particolare fenomeno di erosione.