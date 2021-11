Imperiese ha grave incidente in Messico ma è senza assicurazione, attivata raccolta fondi per pagare le cure

“Il vostro pazzo ragazzo italiano”. Si conclude con questa firma l’appello su Facebook di Alain Viano, originario di Imperia, che la scorsa settimana ha avuto un brutto incidente in scooter a Tulum, in Messico. L'imperiese ricoverato in un Ospedale di Playa del Carmen ha attivato una campagna di crowdfunding sul noto portale GoFundMe, per raccogliere, attraverso le donazioni, la somma necessaria al pagamento delle cure.

“Sfortunatamente - racconta il giovane - ho incontrato un dosso su una strada pericolosa. Probabilmente la mia testa era altrove, a pensare a cosa mangiare una volta a casa: se pasta o pizza. Scherzi a parte, mi sono rotto la mascella in 2 punti e l'anca e purtroppo non ho un'assicurazione di viaggio".

I messaggi di supporto sulla piattaforma, dove campeggia la sua foto con il viso tumefatto dopo la caduta, non mancano, tanto che le donazioni sono arrivate a 3.800 euro. La raccolta è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/scooter-accident-tulum