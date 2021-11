Imperia: 25 novembre, il PD promuove la campagna tra i negozi "Se sei vittima di stalking o violenza chiama il 1522"

"Come PD città di Imperia condividiamo l'iniziativa del gruppo PD regionale, che nei giorni scorsi ha presentato l’ordine del giorno, poi votato all’unanimità, sulla diffusione del numero 1522 allo scopo di coinvolgere e sensibilizzare le attività commerciali e artigianali del territorio introducendo sugli scontrini degli esercizi commerciali la frase 'Se sei vittima di stalking o violenza chiama il 1522'".

Così il PD di Imperia in questo 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Questo il messaggio dei Dem: "Come più volte ribadito, della violenza sulle Donne non dobbiamo certo fare menzione un solo giorno, ma dobbiamo considerarla una battaglia quotidiana combattuta a colpi di informazione battente a partire dalla Scuola fino ai singoli luoghi di lavoro".



"Estirpare la mentalità sottesa a certi comportamenti è la prima, irrinunciabile tappa per non dover prendere atto dei sempre numerosissimi casi di violenza peraltro aumentati durante i trascorsi periodi di lockdown. - aggiungono - È opportuno ricordare il validissimo aiuto dei centri antiviolenza, ma altrettanto opportuno è combattere una guerra quotidiana per fare sì che a tali centri non sia finalmente più necessario fare ricorso".