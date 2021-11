25novembre: la Polizia al fianco delle donne contro la violenza di genere “Ci siamo sempre” (Foto e Video)

Nella Giornata Internazionale contro la violenza di genere la Polizia scende in campo al fianco delle donne. Il commissariato di Sanremo ha organizzato per questa mattina un banchetto informativo allestito all'interno del centro commerciale La Riviera Shopville di Arma di Taggia. Inizialmente sarebbe dovuto essere nella centralissima via Matteotti a Sanremo, ma il maltempo ha costretto a un cambio di programma.

Le agenti della Polizia, insieme al vice questore aggiunto Adriana De Biase, hanno distribuito materiale informativo alle donne con un chiaro messaggio: “Ci siamo sempre”.

Sul banchetto palloncini e fiori rossi, a terra le scarpe rosse simbolo internazionale del 25 novembre. Alla mattinata ha preso parte anche il vice sindaco di Sanremo, Costanza Pireri.

Durante la mattinata, alla presenza del sindaco Mario Conio, all'interno del centro commerciale è stata inaugurata anche una panchina rossa, uno dei simboli della lotta alla violenza contro le donne.