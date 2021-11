Sanremo: poche mascherine e nessun controllo da parrucchieri ed estetiste, la preoccupazione di una di loro

Con l’aumento dei contagi e la decisione del Governo per il ‘Super Green Pass’ c’è anche chi è preoccupato per la scarsa educazione civica di alcuni clienti di parrucchieri di Sanremo:

“Scrivo in riguardo alla risalita dei contagi – ci scrive la titolare di un salone della città dei fiori – e, tutti i giorni, mi batto con le clienti, per fare tenere le mascherine. So di tanti miei colleghi che lavorano anche loro senza mascherine e, conseguentemente, anche le clienti non le tengono. Non è giusto che la gente faccia quello che vuole mentre i controlli, posso garantirlo, non vengono fatti. Ci vorrebbe un po’ di severità in più e mi chiedo: come mai le clienti possono entrare senza green pass da parrucchieri ed estetiste? Sono i luoghi dove c'è più rischio”.