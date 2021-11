Pallamano: vittoria di misura (28-27), in trasferta a Mentone per la San Camillo Riviera maschile

Vittoria al fotofinish per la San Camillo Riviera maschile, che si impone per 28-27 sul campo del Mentone. Partita giocata bene solo a sprazzi dalla compagine imperiese sulla cui prestazione hanno pesato due assenze importanti quelle del capitano Alessandro Riano e del centrale Andrea Lurgio.

Entrambi infortunati nella scorsa partita contro il Nizza hanno tempi di recuperò diversi. Il primo che ha subito la frattura del setto nasale potrà essere recuperato per l'impegno del 4 Dicembre contro il Beausoleil , mentre più grave si presenta l'infortunio del centrale rossoblù che sarà costretto ad un più lungo stop per un problema al ginocchio sinistro.

“E’ stata una partita durissima - ci riferisce il tecnico Franco Spinelli - il risultato è stato sempre in bilico per tutto l'incontro. Alla fine, grazie ad un guizzo finale del giovanissimo Stefano Quaranta , che ci portava in vantaggio, abbiamo dovuto subire il forcing finale dei francesi ma un'ottima difesa ha negato ai trasalpini il pareggio".

Prossimo impegno sabato sera al PalaSancamillo alle 20 contro il Beausoleil.

San Camillo Riviera: Andrea Abbo (portiere), Thomas Gandolfi (portiere), Simone Bietola, Davide Bonsignorio, Matteo Cerisara, Alessandro Cucè (8 gol), Mohamed Lahbyeb, Daniele Martino (4), Dario Martino, Stefano Quaranta (5), Pietro Tambone (10), Zaccagnini Francesco (1). Allenatore Franco Spinelli. Dirigente Nico Bonsignorio