Pallacanestro: il Sea Basket Sanremo torna a giocare in casa battendo il Finale (63-41)

Sea Basket Sanremo-Finale Basket 63-41 (18-11; 33-23; 46-29)

Sea Basket Sanremo: Balestra 10, Borro 9, Lupi 4, Travkin 7, Moraglia 4, Lodigiani 4, Biancheri 8, Faye 2, Goracci 15, Cicconetti. All. Bonino Mauro.

Ritorno sul campo di casa per gli Under 17 del Sea Basket Sanremo e subito grande emozione contro il Finale.

Poi si gioca e di fronte una ottima squadra, ben allenata: "Non abbiamo giocato una gran partita - dichiara coach Bonino - anzi non sono contento di questa nostra prima in casa. Ma va bene lo stesso, nei 5 allenamenti settimanali sapremo su cosa migliorare”.