Pallacanestro: campionati giovanili, per l'Imperia Basket vittoria dell'Under 17 e sconfitta per l'U19

Under 19: Finale Basket Club-Imperia Basket 74-46

Esordio in campionato da dimenticare per gli U19 del bki sul campo di Finale Ligure. Imperiesi sempre ad inseguire nel punteggio fin dai primi minuti di gioco soffrendo la fisicità dei padroni di casa e difesa che fatica a contenere l’attacco del Finale; la parte offensiva fatta più di giocate personali che di squadra. Sicuramente non un buon inizio, commenta Coach Carbonetto, servirà un deciso cambio di rotta in vista della prima uscita casalinga contro l’Amatori Savona il prossimo fine settimana.



Under 17: Olimpia Basket Taggia-Imperia Basket 64-80

Terza vittoria consecutiva per i giovani della BKI che espugnano il campo di Taggia. Partita dai due volti per gli imperiesi che nei primi 2 quarti con una buona difesa e un ottimo attacco si portano in vantaggio fino al 53-23. Dal terzo quarto però, la difesa a zona dei padroni di casa, rallenta l’attacco degli ospiti che iniziano a concedere troppo anche in difesa seppur senza mettere mai in discussione il risultato finale. Prossima gara l’impegnativo scontro con il Sea Basket Sanremo.