Coppa Italia: la Sanremese eliminata dal Prato dopo i calci di rigore. Non basta Gagliardi contro un fenomenale Pagnini

IL TABELLINO

SANREMESE-PRATO 2-2 (5-6 d.c.r.)

Marcatori: 12' rig Aleksic, 57' Nicoli (P); 59', 67' Gagliardi (S)

SANREMESE (4-3-3) - Malaguti; Buccino (65' Mikhaylovskyi; 77' Ferrari), Bregliano cap., Gatelli, Acquistapace; Bastita (55' Anastasia), Giacchino, Valagussa (65' Gemignani); Nouri, Orefice (83' Vita), Gagliardi All.: Andreoletti

PRATO (3-5-2) - Pagnini; Sciannamè (65' Angeli), D'Orsi, Pardera, Aleksic, Ba (69' Soldani), Nicoli (80' Romiti), Noferi, Tavanti (46' Lugnan), Renzi (72' Bellucci), Goretti. All.: Amelia

Arbitro: Marin (sez. Portogruaro)

Note: al 14' Pagnini (P) para rigore ad Orefice (S). Recupero: 2' nel primo tempo e 6' nel secondo. 100 spettatori circa

Ammoniti: Acquistapace, Gagliardi, Giacchino (S); Sciannamè, Renzi, Bellucci, Aleksic (P)

Una Sanremese pazza va sotto per 2-0 e rimonta in otto minuti grazie alla doppietta di Gagliardi. I ragazzi di Andreoletti sbagliano tantissime occasioni per vincere ai tempi regolamentari. Poi, ai rigori, passa il Prato grazie alla prestazione fenomenale del portiere Pagnini che aveva già respinto un penalty a Orefice. Nella lotteria finale sbagliano Gagliardi e Giacchino. Sconfitta beffarda per i biancoazzurri.

Sequenza dei rigori: Gagliardi (parato), Aleksic (gol); Vita (gol), Bellucci (parato); Giacchino (palo), D'Orsi (gol); Ferrari (gol), Lugnan (gol); Anastasia (gol), Angeli (gol)

Non sbaglia più nessuno e Angeli segna il rigore che manda il Prato agli ottavi

Giacchino spiazza il portiere ma il palo interno dice 'no'. E' sempre 3-3.

Para anche Malaguti: grande respinta del portiere matuziano su Bellucci. Punteggio sul 3-3 dopo quattro penalties totali

Segna Aleksic e risponde Vita!

Batte per prima la Sanremese! Va Gagliardi ma Pagnini è straordinario e para il secondo rigore di giornata!

RIGORI

Non sono bastati 90 minuti al 'Comunale' per decretare la vincitrice. Malaguti e Pagnini, dopo una grandissima partita, sono chiamati a diventare i veri protagonisti della sfida

90' + 6 fischia l'arbitro: Sanremese-Prato 2-2. La vincitrice sarà decretata dai calci di rigore

90' + 6 all'ultimo respiro, Vita mette alto dopo uno svarione difensivo

90' concessi sei minuti di recupero!

88' Sanremese non riesce a trovare il tris. Si avvicinano i rigori al 'Comunale'

84' SANREMESE A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Ancora Anastasia, questa volta sulla destra, mette dentro, Pagnini respinge ma il tap-in a colpo sicuro di Gagliardi viene messo miracolosamente in corner

83' ultimo cambio per Andreoletti: dentro Vita per Orefice

80' Sanremese all'attacco e Amelia si copre inserendo il difensore Romiti

77' Andreoletti richiama precauzionalmente Mikhaylovskyi e, dalla panchina, inserisce Ferrari. Sanremese a trazione anteriore.

72' entra Bellucci per Renzi nel Prato. E poco dopo, l'attaccante viene ammonito perchè, provando la rovesciata, rifila un calcio in faccia a Mikhaylovskyi. Scontro fortuito ma davvero brutto

71' ancora Anastasia. Il tiro sul primo palo viene parato con difficoltà da Pagnini

70' Gagliardi dal limite! Il suo tiro sfiora l'incrocio dei pali

67' il neo-entrato Anastasia fa sfracelli sulla sinistra e mette dentro per il numero '10' della Sanremese che insacca fulminando il difensore. Gagliardi corre poi sotto la gradinata, dove è seduto l'infortunato Scalzi, e gli dedica il gol

67' PAREGGIO DELLA SANREMESE! Ancora Gagliardi!

65' doppio cambio nella Sanremese: dentro Gemignani e Mikhaylovskyi per Valagussa e Buccino. Un cambio anche nelle fila toscane.

63' PAGNINI RISPONDE ANCORA AD OREFICE! L'attaccante raccoglie il tiro di un compagno, stoppa e tira ma viene fermato ancora dallo straordinario intervento di Pagnini

60' Gagliardi sfiora l'eurogol con un tiro ad incrociare. Si accende la partita

59' il fantasista matuziano è caparbio a farsi largo in area e resistere ai contrasti. Sul tiro non è irreprensibili Pagnini che viene trafitto sul suo palo

59' ACCORCIA LA SANREMESE! La rete di Gagliardi riapre la contesa!

57' RADDOPPIO DEL PRATO! A sorpresa i toscani vanno ancora in rete: contropiede ben orchestrato dai ragazzi di Amelia con Renzi che serve l'accorrente Nicoli. Dalla sinistra fa partire un mancino ad incrociare che incoccia il palo e si insacca. Malaguti tocca ma non può nulla. Passivo immeritato per la Sanremese

55' va Gagliardi e la palla non si abbassa abbastanza. Altra buona occasione matuziana. Intanto Andreoletti effettua il primo cambio: dentro Anastasia per Bastita

54' al limite dell'area, intervento di capitan Sciannamè (Prate) su Orefice. Bella punizione per la Sanremese e giallo per il difensore

51' VALAGUSSA A POCHI MILLIMETRI DAL PARI! Da corner, arriva il centrocampista matuziano che colpisce di testa, a meno di un metro dalla linea di porta. La palla termina clamorosamente fuori

50' assedio biancoazzurro! Nouri lancia Orefice ma il tiro dell'attaccante viene alzato da Pagnini sopra la traversa

49' sul corner successivo, il tiro di Nouri viene deviato e sibila accanto al palo lontano. Ora la Sanremese merita il pareggio

48' DOPPIO MIRACOLO DI PAGNINI! Nouri crossa per Orefice che ci arriva con la punta e chiama Pagnini al grande intervento. Sul tap-in, arriva Valagussa ma il portiere dice ancora 'no'. Che prodezze!

15:36 - SI RIPARTE! Un cambio per il Prato: dentro Lugnan per Tavanti

Secondo tempo

45'+ 2 - INTERVALLO! Squadre negli spogliatoi con il Prato avanti in una partita poco emozionante. La manovra degli ospiti è apparsa più fluida e la Sanremese ha sventato i pericoli con qualche difficoltà. Oltre al rigore sbagliato, non ha convinto Orefice. Come spesso accaduto in stagione, Nouri e Valagussa sono i migliori dei biancoazzurri

45' - Concessi due minuti di recupero. Intanto viene ammonito Gagliardi per un 'calcione' rifilato a Ba

44' Pardera vicino al raddoppio! Tiro dal limite che viene deviato da un difensore matuziano e palla che sfiora il palo

43' dalla panchine, sfida tra ex portieri: Andreoletti contro Amelia. Il tecnico dei liguri oggi più tranquillo rispetto ad altre partita. L'ex Chelsea e Milan invece non ha smesso un attimo di gridare indicazioni ai soi.

41' buona occasione per i biancoazzurri. Grande azione di Gagliardi che si allarga sulla sinistra e mette sul secondo palo dove Nouri non incorna bene. La palla 'balla' nell'area piccola e Pagnini smanaccia allontanando il pericolo

39' Orefice mette alto di testa. Il cross dalla sinistra di Acquistapace pesca l'attaccante che mette sopra la traversa

35' Sanremese bruttina. I terzini non spingono e tanta imprecisione in uscita, costringono i ragazzi di Andreoletti a rimanere bloccati sulla trequarti. I pericoli sono apportati dalle ripartenze di Nouri e Gagliardi

31' imbucata per Renzi ma Malaguti è svelto uscendo sui piedi dell'attaccante toscano

30' forcing del Prato. Una serie cross e controcross mette in apprensione la difesa matuziana: la pressione si conclude con una bella rovesciata di Aleksic, a lato non di molto

29' Prato pericoloso: prima Pardera scappa sulla sinistra e Bregliano mette sul fondo il cross. Dal corner, Noferi incorna ma mette alto di poco

23' bel numero di Nouri sulla destra. Il terzino, oggi adattato ad ala, entra in area ma il suo assist è impreciso e viene intercettato

22' Orefice manca il bersaglio grosso per poco. Appostato nell'area piccola, l'attaccante non riesce a girare di testa verso la porta

21' Sanremese vicino al pari. Gagliardi scarica un gran destro dal limite dell'area: la palla sfiora l'incrocio dando soltanto l'illusione del gol

18' Ammonito Acquistapace per proteste. Il terzino contesta un angolo non concesso e per errore l'arbitro estrae il cartellino rosso, in un primo momento. Poi si corregge.

14' PARA PAGNINI! Orefice tira male: debole e centrale. Il portiere respinge con i piedi

13' RIGORE PER LA SANREMESE! Incredibile al 'Comunale': sull'azione successiva al vantaggio, Sciannamè tocca la palla con la mano in area. Secondo rigore in pochi minuti

12' - GOL DEL PRATO! Aleksic trasforma il penalty infilando il pallone nel 'sette'

10' - RIGORE PER IL PRATO! Capitan Sciannamè anticipa Orefice nel cerchio di centrocampo e si incunea in area. A tu per tu con Malaguti viene steso da Bregliano. L'arbitro indica il dischetto!

7' - prima bella azione dell'incontro per la Sanremese. Valagussa apre un gran pallone per Gagliardi che imbuca Acquistapace. Il cross radente del terzino sinistro viene respinto dal capitano ospite Sciannamè

14:33 - VIA! L'arbitro Marin fischia l'inizio del match. Giornata ventosa a Sanremo con cielo nuvoloso.

Primo tempo

Matteo Andreoletti schiera una formazione giovanissima con ben sette Under in campo. Prima in biancoazzurro per l'ultimo arrivato Buccino e trova una maglia da titolare il 'canterano', classe 2004, Matteo Bastita. Dopo tre partite da centrale difensivo, Valagussa ritrova posto a centrocampo. Attacco inedito con Orefice, Gagliardi e l'adattato Nouri.

Leggendo la distinta della squadra toscana, il nome più altisonante è certamente quello dell'allenatore Marco Amelia, campione del mondo nel 2006. Il Prato non vive un buon momento: in campionato dove ha collezionato tre k.o. di fila e, al momento, naviga a metà classifica del girone D. E' poi notizia di ieri, la separazione dal Direttore Generale Ivano Reggiani. Parte titolare anche Francesco Renzi, figlio dell'ex Premier.

Tra i convocati non figura l'ex Imperia Oscar Malltezi che, lo scorso mese, ha patito la rottura del legamento crociato.

Chi vince stacca il biglietto per gli ottavi di finale in programma il 5 gennaio 2022.