Ventimiglia: taglio del nastro per il nuovo parcheggio di 'Cala del Forte' con oltre 500 posti auto (Foto)

Apertura ufficiale questa mattina per i parcheggi del nuovissimo porto di Cala del Forte.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del primo cittadino Gaetano Scullino accolto nel nuovo gioiello architettonico da Gian Battista Borea d'Olmo, amministratore delegato di Cala del Forte e Marco Cornacchia direttore del porto. Presente anche il consigliere regionale ed ex sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano.

Sono oltre 500 i posti auto (532 per la precisione) a disposizione da oggi per la cittadinanza e dei turisti oltre, ovviamente, agli utilizzatori del porto. Le tariffe sono di 2 euro all'ora fino alle 19 e di 1,50 euro dalle 19 in poi.



Ventimiglia guarda sempre più avanti attraverso un fitto complesso di opere che durante gli ultimi anni stanno stravolgendo il look della città di confine che, nonostante debba fare i conti con molteplici note problematiche, riesce a puntare al futuro e sul turismo, risorsa primaria della porta occidentale d'Italia.

