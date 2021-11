Taggia: un video del 'Punto donna' in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne

Il Punto Donna, servizio del Comune di Taggia, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, presenta un video volto a sensibilizzare sul tema della violenza di genere.

"Un video che vuole essere un messaggio chiaro e forte di mariti e figli di alcune volontarie del Punto Donna - spiegano l'Assessore Negroni e il Presidente del Consiglio Laura Cane - che uniti al Sindaco dicono 'No alla violenza!'. Vogliamo ringraziare la FIDAPA che, come partner del Punto Donna, ha coinvolto il Comune di Taggia nel convegno online "Diritto in Rosa", richiedendo il patrocinio e coinvolgendo alcune scuole del territorio alla partecipazione.