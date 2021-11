Volley: campionato U19, buon esordio per i ragazzi della NLP Sanremo

L’ Amg Impresa Edile (NLP Sanremo), pur con qualche assenza, si è imposta sul Volley Imperia per 3/0 (25/11 - 25/19 - 25/19) grazie a un ritmo di gioco sostenuto, a un buon attacco ed una attenta ricezione .



Così l'allenatore Michele Minaglia commenta: “Sono soddisfatto per l'esordio e la prestazione dei ragazzi!

Il fatto di disputare il campionato under 19 con questo gruppo sotto leva, affrontando squadre di un livello superiore, ci aiuta a crescere tecnicamente. Continueremo ad allenarci per migliorare nei fondamentali dove fatichiamo ancora un po'". Il prossimo impegno sarà contro la Sdp Mazzucchelli nel campionato under 19 il 1° dicembre, nella palestra Citera di Sanremo.



La formazione: El Jaidouli Hicham, Ghiretti Gabriele, Migliore Filippo, Farisano Christian, Chiantore Mattia, Balbis Alessio (K), Graglia Lorenzo, Mauro Carlos, Bortesi Federico (L).