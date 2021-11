Pallavolo: prima giornata, vittoria casalinga per la formazione Under 16 del Volley Team Arma Taggia

E’ iniziato sabato scorso il campionato Under 16 femminile per le ragazze della squadra Vtat ArmaMazzu. Al palazzetto di Taggia, davanti ad un folto pubblico, si sono scontrate contro le cugine di Autoscuole riunite sanremesi ed armesi Mazzu.

“È stata una partita difficile - commenta il coach della squadra di casa Rudy Squillace - contro una squadra ottimamente preparata e ben messa in campo e, non dimentichiamolo, con quasi tutte le atlete Under 15. La squadra ha mostrato momenti di bel gioco con ottimi scambi e buona distribuzione da parte del palleggiatore, ancora qualche problema di discontinuità e cali di concentrazione che non permettono di chiudere le partite quando l'avversario è in difficoltà. Comunque, anche vedendo il punteggio (25-20, 23-25, 29-27, 25-23) e la durata dell'incontro, la partita è stata a tratti spettacolare con ottime giocate da parte di entrambe le squadre”.

Prossimo appuntamento per le ragazze del Vtat ArmaMazzu, il 12 dicembre al Mercato dei fiori contro il Riviera Volley Sanremo.