Pallavolo: Francesco Cattaneo e Augusto Sazzi del Consorzio Vero Volley Monza in visita all’Imperia Volley

Gradita visita a Imperia di una delegazione del Vero Volley Monza, con il Direttore Tecnico, Francesco Cattaneo, accompagnato dal dirigente Augusto Sazzi, che ha incontrato il Consiglio Direttivo dell’IM Volley.

Nel corso della giornata, i due dirigenti del Vero Volley Monza, accompagnati dal Presidente dell’Imperia Volley, Vincenzo Costantini, e da un folto numero di dirigenti della società, hanno potuto visionare le strutture in cui opera la neo costituita associazione sportiva pallavolistica imperiese e assistere agli allenamenti dei gruppi maschili di Under15 e Under17, oltre a quelli femminili dalla Under12, fino alla prima squadra che milita nella Serie D femminile.

Molte le idee di collaborazione che sono così emerse e che saranno inserite in un progetto di ambizioso rilancio del movimento pallavolistico imperiese, maschile e femminile, con l’aiuto e la collaborazione del Network del Vero Volley Monza, il più importante d’Italia nel suo genere.

Nato nel 2016, il Vero Volley Network è una rete di collaborazione che oggi riunisce più di 60 società e oltre 8000 atleti in tutta Italia, accomunati dalla stessa visione per la pallavolo e per i valori che lo sport trasmette. Tra le società del Network viene privilegiata l’estensione di accordi, la formazione dei tecnici e il monitoraggio degli atleti, a beneficio della crescita dell’intero movimento pallavolistico. Il Vero Volley Network è presente in tutta Italia, in più conta anche una società di Katowice in Polonia.

“Imperia Volley ha voluto unire le forze, i talenti, le capacità e le risorse - evidenzia il Presidente Gen. Vincenzo Costantin - idelle quattro più importanti società imperiesi che da anni operano nel volley locale. Essere stati scelti come società pallavolistica del Ponente Ligure a rappresentanza dal più importante network italiano di pallavolo ci riempie di orgoglio e di responsabilità. Faremo del nostro meglio per soddisfare le aspettative. Quest’anno”, continua Costantini, “è per noi l’anno zero. Ripartiamo dai vivai e da due giovanissime squadre, una maschile e una femminile, che militano in serie D, con talenti interessanti e passioni di rilievo. Vogliamo sempre più rappresentare per tutto lo sport del Ponente Ligure un importante punto di riferimento per l’educazione motoria e psicologica dei giovani del territorio. Sono convinto che con l’aiuto del Vero Volley Monza faremo grandi cose!”