Pallavolo: campionato Under 18 femminile, terza vittoria di fila per l'Autoscuola Muratorio Diano

Terza vittoria in tre incontri per la Autoscuola Muratorio nel campionato under 18 di pallavolo femminile. Le dianesi hanno vinto in casa del Nova di Imperia per 3-0 (25-12; 25-13; 25-20).

Primi due set condotti con buona autorevolezza e qualche problema maggiore nel terzo, sia per un naturale rilassamento, che per la crescita nel gioco delle imperiesi. "Il divario tecnico è stato piuttosto netto - dice coach Pontacolone - però voglio fare i complimenti alla squadra del Nova perché non hanno mai mollato, cercando di metterci in difficoltà fino all'ultimo punto; un bellissimo atteggiamento".

Con questa vittoria le rossoblu si piazzano al primo posto del girone con 9 punti. Ora dovranno attendere fino al 19 dicembre quando, nell'ultima di andata, riceveranno al Palacanepa le pari età del Celle, al momento seconda con 3 punti, ma una sola partita giocata, probabilmente la formazione con cui si dovranno contendere il primo posto.