Pallamano: nuova vittoria della squadra femminile della San Camillo Riviera nel campionato francese

Continua il momento positivo della squadra senior femminile della Pallamano Imperia San Camillo Riviera nel Campionato Dipartimentale Francese. Nel terzo turno di questo torneo transalpino, le ragazze del coach Antonella Maglio sfruttano al meglio il turno casalingo battendo, sabato scorso, il Beuasoleil per 30/14.

In virtù di questo risultato la compagine del capoluogo ora si trova prima in classifica con 8 punti. "Abbiamo ancora molta strada da fare - ci riferisce lo stesso tecnico - pian piano stiamo lavorando sia per migliorare la difesa che per essere più determinati in attacco. Ora ci attende la trasferta di domenica prossima a Nizza, contro la locale formazione, capace di battere il Monaco domenica scorsa, quindi non bisogna assolutamente distrarsi". In evidenza nel team imperiese Maria Traverso con 14 reti e Giulia Repetto con 6 e Valentina Cigna con 5.

Formazione: Sara Atzori reti 1, Ariana Bocica portiere, Dana Carcheri, Sofia Carenzo, Valentina Cigna (5), Alessia Moisello (4), Alice Olivieri, Clara Pellicari (2), Roberta Realino, Giulia Repetto (6), Marta Siviglia (2), Maria Traverso (14). Allenatore: Antonella Maglio Dirigente: Piero Torielli.