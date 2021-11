Calcio: serie D, i convocati della Sanremese per il match contro il Prato

Questo pomeriggio la Sanremese ha effettuato a Ospedaletti la rifinitura in vista del match di Coppa Italia di serie D con il Prato in programma domani allo stadio Comunale alle ore 14.30 e valido per i sedicesimi di finale (gara secca). Dopo essersi soffermati in sala video al Comunale, i biancoazzurri si sono spostati al Ciccio Ozenda. Al termine il mister Andreoletti ha comunicato l’elenco dei convocati.



Sono 19 i calciatori disponibili: out Maglione, Pellicanó, Scalzi, Ferro, Bohli e Lodovici. Per quanto riguarda Scalzi, uscito anzitempo domenica contro il Borgosesia, i primi accertamenti hanno rilevato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia. I tempi di recupero stimati sono di almeno quindici giorni di stop.



PORTIERI: Malaguti (2003), Piazzolla (2004)



DIFENSORI: Buccino (2001), Acquistapace (2000), Bregliano, Mikhaylovskiy, Aita (2002), Gatelli, Nouri (2001)



CENTROCAMPISTI: Giacchino (2003), Gagliardi, Gemignani, Valagussa, Larotonda (2002), Bastita (2004)



ATTACCANTI: Anastasia, Ferrari, Vita, Orefice (2000).