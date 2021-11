Calcio a 5: nel campionato di Serie C beffa nel finale per l'Airole FC, il derby va al Bordighera

Prima sconfitta interna stagionale per l'Airole FC nel campionato di calcio a 5 di serie C 2021-22 della Liguria. Nella quarta giornata infatti il Bordighera ha espugnato il campo sportivo di Camporosso, terreno di casa dei biancoverdi, con il risultato di 3-2 al termine di un derby acceso e ricco di capovolgimenti di fronte che ha fatto anche registrare cinque espulsioni complessive (una per i padroni di casa, quattro per gli ospiti) fra campo e panchine.

E proprio una superiorità numerica temporanea causata dall'espulsione del capitano biancoverde Davide Trama ha consentito agli ospiti di portarsi in vantaggio nel primo tempo con una rete che veniva poco dopo equilibrata da Mirko Trinchero per l'1-1 con cui le due squadre andavano all'intervallo. Vantaggio locale nella ripresa grazie ad una rete di Filippo Caramello Canzone dopo la quale la partita si accendeva dando vita ad alcuni minuti frenetici condizionati da espulsioni ed occasioni da gol fra le quali il palo del potenziale 3-1 colto dall'Airole ancora con Trinchero.

Arrivavano così gli istanti finali che costituivano una vera e propria beffa per i biancoverdi prima raggiunti su rigore ed infine scavalcati per il 2-3 finale a favore di un Bordighera che raggiungeva così in classifica proprio le viverne a sei punti ma con una gara ancora da recuperare.

Un po' di delusione nel dopo partita per la squadra di casa ma anche consapevolezza della crescita di un gruppo che anche nell'ultima partita ha dovuto fare i conti con diverse assenze: "Siamo sicuramente sulla giusta strada - ha commentato il Presidente Stefano Ricci - e dovremo diventare bravi ad essere più attenti in alcune circostanze. Ci attende ora un'altra partita difficile sul campo dell'Imperia e sarà sicuramente un'altra tappa molto importante per la nostra stagione”.