Campi da paddle in via Cà Rossa a Diano Marina, Bellacicco: “Parcheggi tolti ai residenti”

Sarà discussa nel corso del consiglio comunale in programma lunedì 29 novembre alle 18.30 l’interpellanza presentata dal capogruppo della lista civica di opposizione ‘Diano Marina’ relativa ai 5 campi da paddle di via Cà Rossa per i quali l’amministrazione guidata dal sindaco Cristiano Za Garibaldi ha concesso l’autorizzazione a costruire in capo all'Asd ‘Diano padel academy’.

“La giunta -scrive Bellacicco - ha approvato il conferimento in comodato d’uso dell'area originariamente da adibirsi a parcheggio a uso pubblico. Tale accordo di comodato d'uso costituisce il seguito di un analogo provvedimento, adottato nel 2018 dall’ amministrazione comunale, dando corso alle richieste dei residenti, per ovviare alle problematiche sorte per l'eliminazione dei parcheggi pubblici lungo tutta la via Cà Rossa, attraverso il reperimento di un’area da destinare a parcheggio pubblico.

Chiedo, quindi, di illustrare nel dettaglio le caratteristiche strutturali del progetto di costruzione dei campi da paddle indicandone tutti gli sviluppi e l'impatto che un simile comprensorio sportivo potrà avere sul benessere dei cittadini e sulle potenzialità dell'offerta turistica di Diano, di chiarire l’ amministrazione ha considerato che la presenza di tale comprensorio sportivo avrà un impatto negativo sulla disponibilità di parcheggio pubblico nella zona di Ca rossa, con la conseguente riproposizione dei disagi per i residenti, che dovranno condividere gli spazi con gli utilizzatori dei campi da paddle e di conoscere quale siano i provvedimenti che l’amministrazione intende adottare per ovviare a tale problematica”.