Si svolge domenica prossima alle 14, sulla panchina rossa di Pian di Nave con il Patrocinio del Comune di Sanremo e del Centro Antiviolenza, ‘L'amore cieco’.

Proposta dal gruppo ‘Insieme in panchina’ è una maratona artistico-culturale per dire no alla violenza sulle donne, nella ricorrenza della giornata internazionale dedicata al tema.

Si alterneranno artisti ed esperti per un evento gratuito.