Bordighera: domenica prossima, grande evento di beneficenza ‘Senza Freni per Marika’

Si chiamerà ‘Senza freni per Marika’ il grande evento di beneficenza che coinvolgerà tutto il lungomare di Bordighera, nella zona Piazzale Pennoni, domenica 28 novembre 2021. L'evento, che durerà tutta la giornata a partire dalle dalle 10.00, è organizzato dal motoclub Enduro Sanremo in collaborazione con Rallyterapia asd, ed il patrocinio del Comune di Bordighera.

“La manifestazione - spiegano gli organizzatori - avrà lo scopo di sostenere le cure di Marika Lodirio, una ragazza Milanese di 23 anni con una grave disabilità motoria, appassionata di motociclismo.

La sua storia ha fatto il giro d'Italia e proprio lei, Marika, con il suo sorriso, sarà in prima fila in questo evento nel quale numerosi campioni di motociclismo renderanno omaggio alla sua passione ed al suo coraggio, ma non solo. La manifestazione sarà infatti finanziata dai partner di Rallyterapia a.s.d. e le donazioni raccolte durante l'evento saranno consegnate alla famiglia di Marika.

L'evento clou della giornata sarà una esibizione sperimentale di abilità con moto da trial, ad invito (denominata ‘urban ability bike’), con il percorso tracciato tra ostacoli artificiali e naturali proprio sul lungomare, in modo che il pubblico possa facilmente assistere alle evoluzioni dei campioni.

Saranno presenti piloti affermati di enduro, motocross, trial e velocità di oggi e di ieri: si tratta di molti titoli mondiali ed europei vinti complessivamente presenti quel giorno per Marika, per un parco partenti d'eccezione. I piloti affronteranno il percorso uno alla volta, in totale sicurezza e con la massima carica emotiva per il luogo, la causa ed i tifosi entusiasti.

Non solo: grazie a Freem sarà presente un simulatore di guida auto professionale con istruttori qualificati, per chi si vorrà cimentare nel brivido della guida sportiva.

Per i bambini, sarà presente pista di minimoto per educarli ad una guida consapevole, e per tutti vari punti di ristori in collaborazione con gli esercenti di Bordighera”.