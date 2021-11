Coronavirus: impennata di contagi nella nostra provincia, oggi sono stati 107. Nessun focolaio ma è la quarta ondata

Decisa impennata dei nuovi contagiati, soprattutto nella nostra provincia, dove se ne sono registrati più di un centinaio nelle ultime 24 ore anche se il tasso di positività rimane pressoché invariato. Al momento non vengono segnalati focolai ma è, di fatto, quella che è considerata la quarta ondata.

Sono infatti 350 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.698 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 15.091 antigenici rapidi), uno ogni 13,41 pari al 7,44%.

Nella nostra provincia sono stati 107 i nuovi contagiati, rispetto agli 87 del savonese, i 126 di Genova e i 28 di Spezia. Diminuiscono lievemente i ricoverati nell’imperiese mentre aumentano su base regionale. Si registrano purtroppo tre morti, due donne di 82 e 88 anni e un uomo di 90, tutti a Genova.

Dei 18 ricoverati in terapia intensiva in regione, 15 non sono vaccinati, 3 sono vaccinati ma con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate.

Tamponi processati con test molecolare: 1.789.140 (+4.698)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.136.410 (+15.091)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 119.769 (+350)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 4.607 (+138)

Casi per provincia di residenza

Imperia 594 (+45)

Savona 664 (+31)

Genova 2.286 (+77)

La Spezia 856 (-25)

Residenti fuori regione o estero 63 (+2)

Altro o in fase di verifica 144 (+8)

Totale 4.607 (+138)

Ospedalizzati: 141 (+5); 18 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 18 (-1); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 29 (+1); 4 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 19 (-); 4 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 34 (+1); 4 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 20 (2); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 18 (+4); 3 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 3.157 (+141)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 110.711 (+209)

Deceduti: 4.451 (+3)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 375 (-13)

Asl 2 - 600 (-8)

Asl 3 - 814 (+45)

Asl 4 - 457 (+17)

Asl 5 - 536 (-12)

Totale - 2.782 (+29)

Dati vaccinazioni 23/11/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.547.002

Somministrati: 2.401.273

Percentuale: 94%