Ventimiglia: nuovo mezzo di soccorso per la Croce Verde, una nuova donazione della famiglia Ferrari

Un nuovo veicolo di soccorso avanzato è stato donato alla Croce Verde Intemelia. Si tratta del terzo mezzo destinato alla pubblica assistenza di Ventimiglia, grazie alla generosità degli imprenditori milanesi, Alberto ed Elisabetta Ferrari. Un gesto di grande cuore in memoria dei loro genitori, Angelo e Vittoria.

"Il nuovo mezzo è dotato di sistema di sanificazione automatica Pure Health Evo, grazie alla quale il vano sanitario viene continuamente sanificato abbattendo i rischi di infezione tra pazienti ed equipaggio, efficace anche sul Covid 19. - sottolineano dalla Croce Verde - Il mezzo, su base Fiat Ducato e allestito dalla Orion Veicoli Speciali, leader in Italia nella costruzione di mezzi di Soccorso, é certificato a norma europea EN1789 per garantire la massima sicurezza per i pazienti trasportati e per i soccorritori".





"Presto questa nuova ambulanza entrerà a far parte del suo parco automezzi e sarà a disposizione dei volontari.

Questo nuovo ingresso permetterà alla Croce Verde Intemelia di mantenersi a livelli di avanguardia tecnologia nel mondo del soccorso sanitario dell'estremo ponente ligure e di continuare ad aiutare le persone che ne hanno bisogno così come ormai fa da oltre 70 anni, un punto fermo per le famiglie Ventimigliesi e non solo. - concludono - Alla famiglia Ferrari, da parte della Croce Verde Intemelia, di tutti i suoi Volontari e Dipendenti, un grazie di cuore".