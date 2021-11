Ventimiglia: con la Spes giovedì una panchina rossa e un confronto con ospiti d'eccezione

Giovedì prossimo, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Spes mette al centro il rispetto ed i rapporti interpersonali dedicando due momenti, l'inaugurazione di una panchina rossa ed un confronto tra i ragazzi della struttura e alcune ospiti d'eccezione, Elisa Amelia, presidente Fidapa Ventimiglia, Irene Renei, autrice del famoso blog DonneChePensano e, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Ventimiglia, l’Assessore ai servizi sociali Eleonora Palmero e il Direttore sociale Monica Bonelli.

Alle 11, nel giardino del Centro diurno Spes di Corso Limone Piemonte, verrà inaugurata “La panchina rossa Spes” sulla quale sarà affissa una targa a tema con una frase di Irene Renei. Subito dopo il taglio del nastro, verrà aperto il dialogo tra i ragazzi della struttura, gli educatori e gli ospiti intervenuti. Tra gli argomenti trattati, la comunicazione, le modalità di interazione tra persone e l’assunzione del limite. Limite non come “linea che divide”, ma come “ciò a cui si può approdare”, come spazio di possibilità.

L'evento (aperto ai soci e trasmesso in live streaming sulle pagine Facebook e Youtube dell'Associazione) sarà anche occasione per una riflessione sul rapporto tra educatore e ospite all'interno di una comunità.