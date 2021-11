L'influencer Yelena Dahlia stasera protagonista in uno scherzo de Le Iene alla pornostar Malena

Stasera a Le Iene su Italia 1 ci sarà anche l'assistita della Marco Balestreri Management di Sanremo, l'influencer Yelena Dahlia. Dopo la puntata del 15 ottobre di Guess My Age - Indovina l'età su TV8, stasera la giovanissima modella sarà la protagonista di uno scherzo creato da Ricky Messa, uno degli autori de Le Iene e Stefano Corti, l’inviato, fatto alla pornostar Filomena Mastromarino in arte Malena.



"Nei prossimi giorni Yelena Dahlia la vedremo in un intervista di mezz'ora sul canale nazionale Go Tv 163. - annuncia Marco Balestreri - Il rapporto professionale con Yelena Dahlia è nato poco più di un anno fa ma è stato limitato dalla pandemia. Non sono mancati i buoni risultati tra pubblicità, spot e queste importanti apparizioni televisive".