Domani sciopero nazionale dei taxi: anche il Consorzio di Sanremo si ferma "Ci scusiamo ma è ora di farci sentire"

Anche il consorzio ‘Taxi Sanremo’ aderirà allo sciopero nazionale di domani, dalle 8 alle 22. Il consorzio matuziano conferma che saranno comunque garantiti i servizi per le categorie fragili previsti dalla Legge.

“Le motivazioni dello sciopero – evidenziano i tassisti matuziani - derivano dall'emissione del recente Disegno di Legge sulla concorrenza, che nelle sue linee di indirizzo intende ridisegnare anche le regole per il trasporto pubblico non di linea con la volontà evidente di creare un mercato parallelo a disposizione delle multinazionali con regole chiaramente meno stringenti di quello attualmente regolamentato che include il servizio Taxi. Chiedere regole certe per tutti – terminano - vuol dire chiedere rispetto per il nostro lavoro ma anche per i diritti dei consumatori. Ci scusiamo per i disagi che il nostro sciopero potrà arrecare alla clientela ma è ora di fare sentire la nostra voce”.

“Non capiamo il motivo per cui si debba andare incontro a questa liberalizzazione che, in merito al trasporto pubblico, l’Europa non chiede – ha dichiarato il Presidente del Consorzio Taxi Sanremo Alessandro Nolli – Aderiremo quindi allo sciopero, garantendo le corse per gli anziani e per le persone disabili, oltre che quelle da e per l’ospedale. Non siamo a priori contrari all’uso delle applicazioni, tanto che ne abbiamo una nostra come Taxi che è la più grande d’Italia diffusa su tutto il territorio nazionale, ma siamo contro le app pensate per aggirare le regole. Rispetto ai vincoli ai quali siamo sottoposti, come ad esempio le tariffe concordate con i Comuni, gli altri potrebbero infatti applicare prezzi totalmente liberi e quindi attuando una concorrenza sleale. Il nostro è un lavoro privato, ma con vincoli pubblici per copertura temporale del servizio e tariffe. Sembra che il problema del Governo siano i Taxi, che invece sono uno dei pochi servizi che in Italia funziona bene”.

A Sanremo non è prevista una manifestazione, intesa come corteo, ma i tassisti che sciopereranno rimarranno nelle postazioni pronti a fornire le spiegazioni ai cittadini, illustrando i motivi della protesta.