Diano Marina: giornata della donazione con Avis, sabato raccolte 16 sacche di sangue

“Grazie ai nostri donatori sono state raccolte ben 16 sacche di sangue", bilancio in positivo per la Giornata della donazione organizzata sabato scorso da Avis Imperia davanti al Comune di Diano Marina.

"Ringraziamo il comune di Diano Marina per gli spazi concessi, i nostri volontari e il personale medico e il provinciale Avis per tutto il supporto che ad ogni raccolta ci fornisce. Venite a donare. - invitano dall’Avis - È molto importante che i nostri preziosi donatori di vita continuino a donare in modo periodico e costante e che magari coinvolgano parenti ed amici”.