Cinture rosse contro la violenza, il Judo Club di Ventimiglia lancia campagna social per il 25 novembre

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che si celebrerà giovedì 25 novembre, il Judo Club Ventimiglia ha dato il via a una campagna social. L’intento è di sensibilizzare la cittadinanza contro qualsiasi forma di violenza verbale, fisica o psicologica, combattere qualsiasi forma di discriminazione e favorire la diffusione delle pari opportunità mediante la diffusione della cultura del rispetto attraverso la pratica dello judo.

"In quanto donne judoka praticamente da sempre, è un tema a noi molto caro e ogni giorno ci impegniamo affinché bambine e ragazze si avvicinino alla pratica del nostro sport per diventare donne più forti e consapevoli del loro valore e lo stesso facciano i bambini e i ragazzi per diventare uomini migliori e responsabili. - spiegano dal Judo Club Ventimiglia È fondamentale per noi sottolineare che questo tema è importante non solo il 25 novembre ma ogni giorno dell'anno per questo ci impegniamo quotidianamente e con costanza, adoperandoci per la promozione dei valori etici ed educativi dello judo. Anche la campagna social 2021 fa parte del Progetto “Cinture rosse contro la violenza” ideato e promosso dallo Judo Club Ventimiglia a partire dal 2017".