Sanremo: i risultati della 'Pro Am Unoenergy' di golf disputata nel weekend agli 'Ulivi'

Si è svolta nell’ultimo weekend al ‘Golf Club degli Ulivi’ di Sanremo, con la partecipazione di 112 giocatori, la Pro Am Unoenergy, una gara 36 buche medal a squadre di 4 giocatori composte da un professionista e tre dilettanti. Sotto i risultati.

1° Squadra Lordo - Gregorio De Leo, Filippo Valzorio, Francesco Tinelli e Leonardo Angelico – 254

1° Squadra Netta - Matteo Fucini, Nicola Cardarelli, Viliam Conti e Giuseppe Corbetta – 247

2° Squadra Netta - Guglielmo Bravetti, Luca Censi, Riccardo Colombo e Maria Paola Barbero – 250

3° Squadra Netta - Mauro Bianco, Flavio Grassi, Fulvio Valle e Roberto Toselli - 250

4° Squadra Netta - Michele Sigoli, Franco Ravasio, Gianni Colombo e Nicola Messetti - 250

1° Squadra Netta della 2a Giornata - Gianmaria Rean Trinchero, Francesco Renzella, Tatiana Nazhivina e Sergey Nazhivin – 123



Nearest to the Pin Maschile: Andrea Pasini (mt. 0,47)

Nearest to the Pin Femminile: Antonella Fantuzzi (mt. 1,48).

Nel prossimo fine settimana si svolgerà una delle gare storiche del Circolo, il ‘Bastone d’Oro & d’Argento’, una 36 buche medal per la prima categoria e una 36 buche stableford per la seconda e la terza categoria.