Pallavolo: Serie C maschile, spettacolare incontro del Grafiche Amadeo ma esce sconfitto senza punti contro il Volley Albissola

Il primo commento è: peccato, uscire senza un punto da un incontro bello e vivace contro una delle formazioni più ambiziose del campionato, ma è mancata la convinzione nei momenti finali dei set.

Il Grafiche Amadeo Maschile ha giocato punto a punto nella gara contro il Volley Albissola persa per 3 set a 1 (22 a 25 - 20 a 25 - 25 a 22 - 21 a 25). Alcuni errori nella parte finali dei set hanno compromesso il risultato.

La squadra deve lavorare sulla costanza ed attenzione specialmente nei momenti top dei set dove l'errore può essere fatale.



Perde anche la Serie C Donne in trasferta a Celle con un netto 3 set a 0 contro il Volley Celle Varazze. La squadra dovrà far tesoro delle lacune emerse nella gara.