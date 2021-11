Pallavolo: i risultati delle formazioni giovanili dell'Imperia Volley nell'ultimo fine settimana

CAMPIONATO TERRITORIALE Under 19 femminile - Girone A

1a giornata

Imperia Volley-Albenga Volley 3-0 (25/20-25/13-25/23)

Esordio con il botto per l’Imperia Volley nel campionato territoriale riservato alla categoria Under 19. Le imperiesi, pur con una formazione quasi totalmente sotto leva, affrontano senza alcun timore reverenziale le savonesi dell’Albenga, squadra nel cui sestetto figurano parecchie delle ragazze che disputano il campionato regionale di serie C.

In continuità con la buona partita giocata sabato sera ad Albisola, che hanno portato i primi tre punti nel campionato di serie D, grazie a una prestazione corale di tutta la squadra, ottengono una limpidissima vittoria con Alice Paciello in cabina di regia, i muri delle centrali Alice Enotarpi e Alessandra Ferrari, le schiacciate di Elisa Belgrano, Alice Piccione e Passino Luisa e le difese del libero Eleonora Sini.

CAMPIONATO TERRITORIALE Under 17 maschile – Girone A

1a Giornata

Impresa Edile Amg-Imperia Volley 3-0 (25/11-25/19-25/19)

Nel campionato U17 Maschile esordio con sconfitta per i ragazzi di Gianluca D’Angelo e Cesare Scaramuzza che al Palafiori di Bussana di Sanremo, si devono arrendere ad una formazione sicuramente più attrezzata per la categoria rispetto agli imperiesi che cercheranno un pronto riscatto sabato 11 dicembre al Palasport di Imperia con la formazione del Borro Serramenti Carcare.