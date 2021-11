Pallacanestro: derby scintillante ieri tra le formazioni Under 17 dell'Olimpia Taggia e del Bki Imperia

OLIMPIA TAGGIA-BKI IMPERIA 64-80

OLIMPIA ARMA TAGGIA: Bogliolo, Ferrigno T. 2, Ferrigno F. 3, Puppo S., Guariglia (Cap.) 17, Puppo F., Speciale, Di Muzio, Pappaterra 22, Di Cosmo 13, Allaria 1, Oggero 6. All. Bellone Luca.

BKI IMPERIA: Favero 17, Bonfante 8, Melodia, Peirano (Cap.) 12, Fichera 8, Verda, Minazzi 2, Gandossi 9, Giraldi 4 Baiardo 20.

Una partita bellissima, da vedere fino in fondo, quella di tra le formazioni under 17 di Olimpia Basket Taggia e Bki Imperia. Entrambe le squadre sono scese in campo con due vittorie e nessuna sconfitta.

Scontro al vertice, che vede però la squadra di Imperia ampiamente favorita e i primi due quarti confermano ampiamente il pronostico finendo con un differenziale di 30 punti. La solita Olimpia parte congelata, poi macina gioco e sbaglia canestri e poi, improvvisamente, si infiamma, insieme a tutto il PalaRuffini. Le ‘olive furiose’ sembrano spuntare da tutte le parti e rubano palle a ripetizione lasciando stordito tutto il BKI. Terzo periodo vinto di 10 punti. Poi ancora, una transizione dopo l'altra e l'Olimpia arriva quasi a rimettere in discussione il risultato portandosi a soli 10 punti. La rimonta è vanificata solo dalla fine del tempo. Grande cuore di tutti i giocatori dell'Olimpia.

I ragazzi di coach Bellone escono dal campo quasi esultando e con un grande sorriso verso il numeroso pubblico di casa.