Easy Park attivato a Taggia: Luca Napoli sarcastico "Bene, hanno preso in considerazione mia proposta"

"Bene, sono contento che sia stata presa in considerazione una mia proposta". C'è un velo di sarcasmo, in questo commento di Luca Napoli, consigliere comunale de Il Passo Giusto, in merito all'introduzione del servizio Easy Park a Taggia. A metà ottobre la giunta del sindaco Mario Conio ha approvato l'introduzione del nuovo servizio di pagamento dei posteggi tramite app.

E' di questi giorni la notizia che EasyPark è stato attivato. "Diciamo che non costava nulla dire che l'idea era arrivata dall'opposizione. In fin dei conti, fa parte anche del nostro ruolo proporre idee utili per la comunità, poi le eventuali modalità di attuazione le decide l'amministrazione - precisa Napoli - Il 26 agosto 2021 avevo ricordato che era passato un anno da quanto proposi l'attivazione di un servizio che vediamo già da tempo in altre città vicine a noi".