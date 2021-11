Vallecrosia: successo di partecipazione ieri per la corsa e la camminata non competitive per campagna contro il diabete

Si sono svolte ieri mattina, con partenza dal lungomare G. Marconi di Vallecrosia, nell'ambito del calendario eventi comunali di ‘Aspettando il Natale 21021’, la corsa e la camminata non competitive pro campagna contro il diabete a cura del Lions Club International.

Più di ottanta persone si sono date appuntamento e quasi tutte si sono fatte misurare gratuitamente, con il test rapido, la glicemia prima e dopo la camminata di cinque chilometri. L'itinerario raggiungeva la zona orientale del Lungomare di Bordighera e faceva ritorno a Vallecrosia, sempre tramite lungomare, fino all'angolo con via 1° Maggio dove erano state fissate partenza e arrivo. Era inoltre presente la postazione Lions con i sanitari che effettuavano le screening gratuito sulla glicemia atto a verificare la risposta dell'organismo dopo lo sforzo fisico e quindi contribuire a diagnosticare più facilmente il diabete, silente malattia che spesso porta e danni irreversibili a vari organi prima di essere scoperto.

L'evento, patrocinato dal Comune di Vallecrosia sotto l'egida del Lions Club International, è stato organizzato dal Lions Club Bordighera Capo Nero Host e Bordighera Otto Luoghi. L'Assessore e Vice Sindaco di Vallecrosia, Marilena Piardi, ha portato i saluti dell'Amministrazione Comunale e ha partecipato alla camminata. Erano presenti anche l'Assessore delegato ai Servizi Sociali del Comune di Bordighera Stefano Gnutti, il Presidente del Lions Club Bordighera Capo Nero Host Marco Zagni, quello del Bordighera Otto Luoghi Enzo Costagliola, il Presidente del Club di Ventimiglia Sauro Schiavolini e la Presidente di Zona Lions Domenica Espugnato.

Gli eventi socioculturali di ‘Aspettando il Natale 2021’ dell'Amministrazione Comunale di Vallecrosia continueranno giovedì 25 novembre alle 18 alla Sala polivalente comunale (Via C. Colombo solettone sud), in occasione della giornata contro la violenza alle donne, con un'iniziativa a cura dell’Assessorato comunale ai Servizi Sociali articolato con un omaggio musicale degli allievi dell’Istituto musicale G.B. Pergolesi offerto dall’Associazione Bethel e seguito, alle ore 20,45, nello stesso luogo, dalla videoproiezione di brani dello spettacolo ‘Ti amo da morirNe’, con dibattito animato da esperti legali e psicologi dell'Associazione Bethel.