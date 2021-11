Sanremo: Teatro dell'Opera al Casinò pieno ieri sera per lo spettacolo dell'Ariston Proballet (Foto)

Il Club per l'Unesco di Sanremo ha portato, ieri sera sul palco del Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, la compagnia Ariston Proballet, che ha messo in scena ‘L’inferno’, opera-balletto ispirata alla Divina Commedia di Dante Alighieri, una rilettura in chiave contemporanea dell'Inferno dantesco che pone l'accento soprattutto sulle diverse forme di violenza fisica e psicologica nei confronti dei bambini.

Il teatro si è riempito di spettatori dopo i lunghi mesi di difficoltà dovuti alla pandemia: “Sappiamo che le difficoltà non sono terminate – evidenziano gli organizzatori - però trascorrere una serata osservando i ballerini sul palco che danzavano tra musiche e colori e il pubblico seduto in sala che li applaudiva è stato, come dire, una bella iniezione di fiducia per il futuro, una dose ‘booster’ di vaccino quanto mai gradita”.

Per il Club per l'Unesco di Sanremo l'evento è stato occasione anche per dare inizio all'iniziativa ‘Adottiamo una famiglia’, già realizzata per il Natale 2020: una raccolta fondi per sostenere alcune famiglie della città di Sanremo in difficoltà economiche.