Imperia: sabato prossimo al via la rassegna di teatro amatoriale della Fita 'Autunno/Inverno'

Prende il via sabato prossimo la seconda edizione di 'Autunno/Inverno', la rassegna di Teatro Amatoriale organizzata da Fita Imperia in collaborazione con il Comune di Diano Castello e patrocinata di Fita Liguria.

La prima edizione era stata nel 2019 e, dopo un anno di stop dovuto all'emergenza sanitaria e con la capienza dei teatri al 100%, la rassegna è pronta per ripartire. Sette serate di spettacoli dal vivo che si svolgeranno presso il Teatro Concordia di Diano Castello. Una serie di appuntamenti per consentire, agli appassionati di teatro e non, di conoscere e seguire le realtà teatrali locali di cui spesso si ignora l'esistenza.

Le compagnie, provenienti da tutto il territorio provinciale (da Ventimiglia a San Bartolomeo al Mare) offriranno un repertorio davvero vario: dalla commedia al noir, dal dialetto agli spettacoli per famiglia. L'edizione, inoltre, vede come ospite l'associazione "#cosavuoichetilegga?" di Albenga conlo spettacolo vincitrore del Premio Scotti alle migliori attrici, riconoscimento abbinato al Premio Fita Liguria "Tre Caravelle" 2020. Ulteriore novità sarà rappresentata dalla presenza delle opere di Piergiogio Mela, artista non vedente che grazie ad una particolare tecnica informatica riesce ad interpretare a colori testi di libri, canzoni e poesie creando opere particolari e suggestive.

Primo appuntamento sabato alle 21 con i padroni di casa "Gli amici del teatro di San Bartolomeo al mare" che metteranno in scena la commedia brillante “Lo psicanalista”.

Di seguito il restante cartellone:

Sabato 11 dicembre - #Cosavuoichetilegga? (Albenga) in ‘Sale d’attesa’

Venerdì 14 gennaio - Fabricateatro (Imperia) in ‘sono solo canzonette?’

Sabato 22 gennaio - Cumpagnia du Teatru Ventemiglisusu – ‘Ina purmunite dugia – U scamgiamentu d’a scià Bregogliu’

Sabato 29 gennaio - Ramaiolo in Scena (Imperia) in ‘Donne informate sui fatti’

Sabato 12 febbraio - Compagnia Stabile Città di Sanremo in ‘In storia… pesante’

Sabato 19 febbraio - A occhi Aperti (Imperia) in ‘Pinocchio nel paese della meraviglia’

L'ingresso, consentito con mascherina e green-pass, è a offerta. La prenotazione è obbligatoria e si può fare inviando un messaggio al numero 328.3043741 o direttamente sul sito www.imperia.fitaliguria.it.